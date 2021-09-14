Австрия отказалась принимать афганских беженцев

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что власти страны не собираются принимать беженцов из Афганистана. По его словам, афганцев тяжело интегрировать в австрийское общество.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Курца газете La Stampa .

"Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца. Этого не произойдет, пока я у власти", - заявил канцлер Австрии.

Он отметил, что за последние несколько лет в страну прибыли более 44 тысяч граждан Афганистана, а на данный момент в Австрии уже проживает четвертая по величине афганская община в мире.

По его словам, интегрировать афганцев в австрийское общество очень сложно из-за уровня их образования и расхождении в фундаментальных ценностях.