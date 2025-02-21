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Австрія готова стати майданчиком для мирних переговорів щодо України, - посол

Фото: Мирні переговори щодо України готова прийняти Австрія (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори щодо України. Австрія має великий досвід організації таких заходів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Австрії в Україні Арад Бенкьо.

"Австрія, як нейтральна країна, запропонувала свої послуги в якості приймаючої сторони переговорів між залученими сторонами. Важливо зазначити, що Австрія також є місцем розташування 52 міжнародних організацій, в тому числі 18 організацій системи ООН", - сказав він.

За його словами, Україна і ЄС мають бути залучені до переговорів, які американцями і росіянами.

Посол розповів, що в середині грудня минулого року тодішній канцлер Австрії Карл Негаммер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, і вони обговорили активізацію спільних зусиль для досягнення повного, справедливого і тривалого миру.

"Канцлер Негаммер підкреслив, що Відень як столиця нейтральної країни завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори. У нас був саміт між Брежнєвим і Картером у 1979 році, Кеннеді і Хрущовим у 1961 році", - сказав він.

За його словами, будучи місцем численних міжнародних організацій, Австрія проводить зовнішню політику, що виступає за діалог і відповідальність. В Австрії розташована штаб-квартира МАГАТЕ, яка займається питаннями ядерної енергетики.

"Але у Відні є й інші організації, які займаються цим питанням, наприклад, Енергетичне співтовариство ЄС. Отже, енергетика - це одне з багатьох питань, які можна було б обговорити", - розповів посол.

Бенкьо зазначив, що у будь-якому випадку європейці повинні мати місце за столом переговорів – "не лише тому, що ми є найбільшими донорами, але й тому, що Україна є європейською країною, яка бореться за наші цінності та свободу".

 

Нагадаємо, 18 лютого відбулася зустріч між представниками Вашингтону та Москви в Ер-Ріяді щодо війни проти України. Україна вже заявила, ще не прийматиме будь-яких результатів переговорів без її участі. ЄС також наполягає на включенні блоку до переговорів.

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