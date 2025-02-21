Австрія готова стати майданчиком для мирних переговорів щодо України, - посол

Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори щодо України. Австрія має великий досвід організації таких заходів.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Австрії в Україні Арад Бенкьо.
"Австрія, як нейтральна країна, запропонувала свої послуги в якості приймаючої сторони переговорів між залученими сторонами. Важливо зазначити, що Австрія також є місцем розташування 52 міжнародних організацій, в тому числі 18 організацій системи ООН", - сказав він.
За його словами, Україна і ЄС мають бути залучені до переговорів, які американцями і росіянами.
Посол розповів, що в середині грудня минулого року тодішній канцлер Австрії Карл Негаммер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, і вони обговорили активізацію спільних зусиль для досягнення повного, справедливого і тривалого миру.
"Канцлер Негаммер підкреслив, що Відень як столиця нейтральної країни завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори. У нас був саміт між Брежнєвим і Картером у 1979 році, Кеннеді і Хрущовим у 1961 році", - сказав він.
За його словами, будучи місцем численних міжнародних організацій, Австрія проводить зовнішню політику, що виступає за діалог і відповідальність. В Австрії розташована штаб-квартира МАГАТЕ, яка займається питаннями ядерної енергетики.
"Але у Відні є й інші організації, які займаються цим питанням, наприклад, Енергетичне співтовариство ЄС. Отже, енергетика - це одне з багатьох питань, які можна було б обговорити", - розповів посол.
Бенкьо зазначив, що у будь-якому випадку європейці повинні мати місце за столом переговорів – "не лише тому, що ми є найбільшими донорами, але й тому, що Україна є європейською країною, яка бореться за наші цінності та свободу".
Нагадаємо, 18 лютого відбулася зустріч між представниками Вашингтону та Москви в Ер-Ріяді щодо війни проти України. Україна вже заявила, ще не прийматиме будь-яких результатів переговорів без її участі. ЄС також наполягає на включенні блоку до переговорів.