В Австрии не видят Украину в ЕС ближайшие десять лет
Министр по делам ЕС и конституционным вопросам Австрии Каролин Эдтштадлер считает, что Украина не может претендовать на ускоренную процедуру вступления в Евросоюз. Таким образом, путь нашей страны в ЕС может длиться десятилетия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Полный путь присоединения Украины будет длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет, поскольку некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага", - заявила она.
Также Эдтштадлер прокомментировала недавнее заявление министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, который предложил Украине рассмотреть другие способы приблизиться к ЕС, помимо членства. Она объяснила, что Украина услышала отказ от членства в ЕС в этом заявлении, но это совсем не то, что имелось в виду, и это не позиция Австрии.
Напомним, что, по словам Министра экономики Украины Юлии Свириденко, Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже летом этого года. Полноценно получить членство страна рассчитывает в 2024 году.
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