В Австрии не видят Украину в ЕС ближайшие десять лет

Министр по делам ЕС и конституционным вопросам Австрии Каролин Эдтштадлер считает, что Украина не может претендовать на ускоренную процедуру вступления в Евросоюз. Таким образом, путь нашей страны в ЕС может длиться десятилетия.

"Полный путь присоединения Украины будет длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет, поскольку некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага", - заявила она.

Также Эдтштадлер прокомментировала недавнее заявление министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, который предложил Украине рассмотреть другие способы приблизиться к ЕС, помимо членства. Она объяснила, что Украина услышала отказ от членства в ЕС в этом заявлении, но это совсем не то, что имелось в виду, и это не позиция Австрии.