В Австрии сошел с рельсов поезд с детьми, есть пострадавшие
В Австрии поезд, который перевозил десятки школьников, сошел с рельсов. В результате происшествия 17 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства земли Зальцбург.
Инцидент произошел в 7:05 утра в коммуне Лунгау (Рамингштайн). Поезд сошел с рельсов из-за упавшего дерева, которое лежало на путях.
Один из вагонов поезда упал в реку Мур, в нем находилось 53 школьника.
На месте происшествия работают пожарные бригады, Красный Крест, водные спасатели, горные спасатели и полиция.
На месте происшествия пострадавшим оказали медицинскую помощь пять врачей скорой помощи. На месте также находились вертолет скорой помощи и одиннадцать автомобилей Красного Креста для транспортировки пострадавших.
Восемь пострадавших госпитализировали.