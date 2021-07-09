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В Австрии сошел с рельсов поезд с детьми, есть пострадавшие

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Австрия, Пятница 09 июля 2021 15:55
В Австрии сошел с рельсов поезд с детьми, есть пострадавшие Фото: В Австрии сошел с рельсов поезд с детьми (salzburg.gv.at)
Автор: РБК-Украина

В Австрии поезд, который перевозил десятки школьников, сошел с рельсов. В результате происшествия 17 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства земли Зальцбург.

Инцидент произошел в 7:05 утра в коммуне Лунгау (Рамингштайн). Поезд сошел с рельсов из-за упавшего дерева, которое лежало на путях.

Один из вагонов поезда упал в реку Мур, в нем находилось 53 школьника.

На месте происшествия работают пожарные бригады, Красный Крест, водные спасатели, горные спасатели и полиция.

На месте происшествия пострадавшим оказали медицинскую помощь пять врачей скорой помощи. На месте также находились вертолет скорой помощи и одиннадцать автомобилей Красного Креста для транспортировки пострадавших.

Восемь пострадавших госпитализировали.

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Австрия авария поезд
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