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В Австрії зійшов з рейок поїзд з дітьми, є постраждалі

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Австрія, П'ятниця 09 липня 2021 15:55
В Австрії зійшов з рейок поїзд з дітьми, є постраждалі Фото: в Австрії зійшов з рейок поїзд з дітьми (salzburg.gv.at)
Автор: РБК-Україна

В Австрії потяг, який перевозив десятки школярів, зійшов з рейок. В результаті події 17 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу представництва землі Зальцбург.

Інцидент стався о 7: 05 ранку в комуні Лунгау (Рамінгштайн). Поїзд зійшов з рейок через дерево, що впало, яке лежало на коліях.

Один з вагонів поїзда впав у річку Мур, в ньому знаходилося 53 школяра.

На місці події працюють пожежні бригади, Червоний Хрест, водні рятувальники, гірські рятувальники і поліція.

На місці події потерпілим надали медичну допомогу п'ять лікарів швидкої допомоги. На місці також знаходилися вертоліт швидкої допомоги і одинадцять автомобілів Червоного Хреста для транспортування постраждалих.

Вісім постраждалих госпіталізували.

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