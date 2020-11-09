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В Австрии началась спецоперация против радикальных исламистов

Вена, Понедельник 09 ноября 2020 14:34
В Австрии началась спецоперация против радикальных исламистов
Фото: полиция Австрии (facebook com innenministerium2)
Автор: Анастасия Рокитна

Полиция в Австрии проводит обыски по 60 адресам в четырех федеральных землях. Уже задержали около 30 человек.

Об этом сообщает The Times.

В прокуратуре земли Штирия заявили, что "следователи работают по 70 подозреваемым и нескольким организациям, которые, предположительно, поддерживают террористические организации "Братья-мусульмане" и "ХАМАС".

Обыски ведутся на локациях, где могут находиться или проживать люди, подозреваемые в связях с радикальными исламистами.

Напомним, 2 ноября в Вене группа неизвестных устроила стрельбу сразу в шести локациях города. Спецоперация по задержанию террористов продолжалась всю ночь. Одного из нападавших ликвидировали. Жертвами теракта стали 5 человек, еще 22 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта в Вене взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Как сообщало РБК-Украина, украинцев нет среди жертв и пострадавших от теракта в Вене.

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