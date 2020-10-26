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В Австрии могут ввести локдаун из-за роста новых случаев COVID-19

Понедельник 26 октября 2020 15:44
В Австрии могут ввести локдаун из-за роста новых случаев COVID-19
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 26 октября, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране вновь могут ввести жесткий карантин, если существующие ограничения не помогут замедлить рост числа заражений коронавирусом. Он считает, что ситуация сейчас очень серьезная.

Об этом сообщает CNN.

По словам Курца, ситуация в больницах будет иметь решающее значение для определения необходимости повторного локдауна. Он добавил, что целью ужесточения ограничений является предотвращение переполнения отделений интенсивной терапии.

"Ни одна страна в мире не может допустить, чтобы реанимации были переполнены", - сказал Себастьян Курц.

Он также отметил, что в стране сейчас наблюдается высокий прирост новых случаев коронавируса.

"Мы переживаем массовый экспоненциальный рост... Ситуация очень и очень серьезная, даже для тех, кто все еще не хочет в это верить", - сказал Курц.

Отметим, в течение последних нескольких дней в стране с населением около 8,8 млн человек почти ежедневно регистрировали рекордные показатели заражений. Самый высокий - 3614 за сутки зафиксировали 24 октября.

Напомним, в Австрии с 23 октября ввели новые карантинные ограничения из-за ускорения темпов распространения коронавируса в стране.

Также ранее в Австрии ввели масочный режим в магазинах и школах.

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