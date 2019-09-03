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В Австрии испытали первый гибридный поезд

Новости » Транспорт    03.09.2019 - 17:19
В Австрии испытали первый гибридный поезд
Фото: гибридный поезд Siemens Desiro ML Cityjet (globalrailwayreview.com)

Поезд может работать на неэлектрифицированных направлениях благодаря встроенной батареи

В понедельник, 2 сентября, Федеральные железные дороги Австрии (ÖBB) приступили к тестовым поездкам прототипа эко-поезда Siemens Desiro ML Cityjet. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Railtech.com.

Отмечается, что поезд-гибрид способен работать как на электрифицированных направлениях, так и на неэлектрифицированных из-за встроенной батареи. Он был переоборудован из модифицированного многоцелевого электрического Desiro ML. Аккумуляторная система установлена ​​на крыше поезда. Она заряжается на электрифицированных участках, когда поезд питается от контактной сети.

В Австрии его планируют испытать на четырех региональных, преимущественно неэлектрифицированных маршрутах в Нижней Австрии. Отмечается, что со временем такие поезда должны вытеснить с маршрутов дизельные.

Отметим, в Украине электрифицировано 9926 километров железных дорог. В то время как общая их протяженность (без учета оккупированных территорий Крыма и Донбасса) составляет 19790 километров.

Напомним, частный чешская компания RegioJet намерена в июне 2020 года запустить прямой ночной поезд в Украину, который будет курсировать по маршруту Прага - Мостиска 2.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" планирует ускорить сообщение Киева с городами в радиусе двести километров. В первую очередь, это Черкассы, Житомир и Чернигов.

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