Австралійський філантроп передав понад 3 млн доларів на розмінування України

Ініціатива зосереджена на північному заході та півдні України, обіцяючи відновити безпеку та продуктивність у цих найважливіших сільськогосподарських зонах.

Видання зазначає, що пожертвування фонду Minderoo - це не просто фінансовий жест, це рятувальний круг для українських фермерів, які опинилися під перехресним вогнем триваючого конфлікту.

Наземні міни, залишки військових дій, становлять значну загрозу для життя і здоров'я людей, роблячи величезні ділянки родючої землі непридатними для використання.

Очікується, що зусилля з розмінування, підтримувані Форрестами, усунуть ці загрози, що дасть змогу переміщеним особам повернутися в рідні місця, а сільському господарству - знову процвітати. Цей внесок дає змогу вирішити нагальну проблему, оскільки сільське господарство відіграє ключову роль в економіці та продовольчій безпеці України.

Ендрю Форрест

Статки Форреста, за даними Forbes, становлять 19,8 млрд доларів (95-те місце в глобальному рейтингу мільярдерів). Серед австралійських мільярдерів він поступається тільки виконавчому директору великої гірничодобувної компанії Hancock Prospecting Джині Райнхарт.

У 2003 році Форрест заснував Fortescue Metals Group, Вона займається видобутком залізної руди, а також виробництвом екологічно чистої енергії.

Крім цього Форрест очолює благодійний фонд Minderoo з пожертвами в обсязі 9,6 млрд доларів.

Допомога Австралії

Попри те, що Австралія знаходиться далеко від України, вона допомагає українцям і засудила російське вторгнення. Канберра надала військову та фінансову допомогу, відправила інструкторів для навчання українських військових.

Однак нещодавно в Австралії вибухнув скандал навколо вертольотів Taipan. Країна відправила їх на утилізацію, хоча, як пишуть ЗМІ, раніше їх просила передати Україна.

Представник Міноборони Австралії розповів, що гелікоптери вже розбирають і жоден з них не перебуває у льотному стані.

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