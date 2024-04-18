Австралійська гірничодобувна компанія Tigers Realm Coal йде з Росії

Австралійська гірничодобувна компанія Tigers Realm Coal оголосила про звільнення з російського ринку та продаж свого вугільного бізнесу в РФ, об'єкти якого знаходяться в Чукотському автономному окрузі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.

Головним активом компанії є добувна компанія "Берінгпромвугілля", також в угоді задіяні керуюча компанія "Берінгвугільвест" та Північно-Тихоокеанська вугільна компанія, яка займається геологорозвідкою.

У повідомленні ТIC зазначено, що покупцем чукотських вугільних активів за 49 млн. доларів буде компанія російського олігарха Марка Бузука. Угода має отримати схвалення акціонерів Tigers Realm Coal.

Повідомляється, що TIC працює на Чукотці з 2012 року і з 2016 року видобуває та відвантажує на експорт енергетичне та коксівне вугілля. За підсумками 2023 року видобуток вугілля в Росії склав 1,6 млн т.

Що відомо про Tigers Realm Coal

Tigers Realm Coal – це вугільна компанія, акції якої котуються на Австралійській фондовій біржі. Компанія володіє 80% часткою у двох вугільних проектах біля тихоокеанського узбережжя РФ, а також кількома невеликими шахтами в Австралії. Відомо, що 13,4% акцій Tigers Realm Coal належить компанії Tigers Realm Minerals.