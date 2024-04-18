Австралійська гірничодобувна компанія Tigers Realm Coal йде з Росії
Австралійська гірничодобувна компанія Tigers Realm Coal оголосила про звільнення з російського ринку та продаж свого вугільного бізнесу в РФ, об'єкти якого знаходяться в Чукотському автономному окрузі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.
Головним активом компанії є добувна компанія "Берінгпромвугілля", також в угоді задіяні керуюча компанія "Берінгвугільвест" та Північно-Тихоокеанська вугільна компанія, яка займається геологорозвідкою.
У повідомленні ТIC зазначено, що покупцем чукотських вугільних активів за 49 млн. доларів буде компанія російського олігарха Марка Бузука. Угода має отримати схвалення акціонерів Tigers Realm Coal.
Повідомляється, що TIC працює на Чукотці з 2012 року і з 2016 року видобуває та відвантажує на експорт енергетичне та коксівне вугілля. За підсумками 2023 року видобуток вугілля в Росії склав 1,6 млн т.
Що відомо про Tigers Realm Coal
Tigers Realm Coal – це вугільна компанія, акції якої котуються на Австралійській фондовій біржі. Компанія володіє 80% часткою у двох вугільних проектах біля тихоокеанського узбережжя РФ, а також кількома невеликими шахтами в Австралії. Відомо, що 13,4% акцій Tigers Realm Coal належить компанії Tigers Realm Minerals.
Санкції проти Росії
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато міжнародних компаній залишили російський ринок, намагаючись мінімізувати свої моральні витрати, або побоюючись санкцій від США, Канади, країни "Великої сімки" та Євросоюзу, які пов'язані з блокуванням рахунків, обмеженням фінансових операцій та ін.
Більшість компаній, які мали матеріальні активи в Росії, продали своє майно топ-менеджерам або місцевим, російським компаніям-конкурентам. При цьому залишається низка фірм, які найближчим часом не мають наміру залишати російський ринок.
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