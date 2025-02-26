В Австралії заявили про наявність у країні рідкоземельних металів, необхідних Заходу

"Кожен, хто оцінює цю галузь, знає, скільки часу минає від появи думки: "Хіба не було б здорово отримати трохи рідкісноземельних металів від X?", хоч би де X був, до фактичної появи окремого продукту, який лежить у великому мішку, чекаючи на покупця", - сказала Лаказе.

Вона вважає, що для гарантованих поставок на Захід потрібно купувати продукцію Lynas. "У нас є ресурси і навички, що дають змогу ефективно переробляти ці ресурси", - сказала вона.

Компанія Lynas Rare Earths, найбільший у світі виробник рідкісноземельних металів за межами Китаю, повідомила про різкіше, ніж очікувалося, падіння прибутку в першому півріччі, спричинене низькими ринковими цінами через надлишкову пропозицію і більш високі операційні витрати.

Ринкові умови для рідкоземельних металів були складними протягом останніх кількох років, оскільки ціни впали. Але останніми днями намітилося поліпшення після того, як Китай опублікував проект реформ, який передбачає, що він консолідує свою галузь, сказала Лаказе.