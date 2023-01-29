В Австралії влада шукає радіоактивну капсулу, втрачену при транспортуванні

Медичний працівник регіону Ендрю Робертсон випустив термінове попередження про шкоду здоров'ю. Будь-хто, хто виявить щось схоже на крихітну капсулу, має триматися на відстані щонайменше 5 метрів.

Капсула випромінює "неабияку кількість радіації", сказав Робертсон. У радіусі одного метра це приблизно дорівнює десяти рентгенівським променям протягом однієї години або кількості природного випромінювання, якому людина піддається протягом цілого року.

У пошуках взяли участь пожежна команда, поліція Західної Австралії, міністерство охорони здоров'я та експерти. Власників транспортних засобів, що подорожують Великим північним шосе, попросили перевірити свої шини. Капсула могла там застрягти.

Зазначається, що радіоактивні капсули використовуються у гірничодобувній промисловості.

Нагадаємо, віддалений регіон у глибині Австралії постраждав від повені, яка буває раз на 100 років, і військові літаки змушені були евакуювати мешканців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.