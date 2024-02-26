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Австралія запровадила санкції проти росіян, причетних до смерті Навального

Фото: Олексій Навальний (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Австралія ввела фінансові санкції і заборону на поїздки щодо семи співробітників російських в'язниць після того, як російський опозиціонер Олексій Навальний помер в ув'язненні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The West.

Ці останні санкції є частиною спроб уряду Австралії притягнути до відповідальності винних у смерті Навального.

"З ним регулярно погано поводилися, відмовляли в медичній допомозі та поміщали в одиночні камери на тривалі періоди", - йдеться в заяві уряду.

Смерть Навального

16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії. Там він відбував свій термін.

Російські ЗМІ повідомляли, що у Навального нібито відірвався тромб під час прогулянки.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що "опозиціонера" вбив російський диктатор Володимир Путін, як і тисячі інших закатованих.

Детальніше про смерть Навального - у матеріалі РБК-Україна.

Також 24 лютого стало відомо, що тіло Навального все ж таки віддали його матері.

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АвстралияСанкції проти РосіїНавальний