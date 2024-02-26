Австралия ввела санкции против россиян, причастных к смерти Навального

Австралия ввела финансовые санкции и запрет на поездки в отношении семи сотрудников российских тюрем после того, как российский оппозиционер Алексей Навальный умер в заключении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The West.

Эти последние санкции являются частью попыток правительства Австралии привлечь к ответственности виновных в смерти Навального.

"С ним регулярно плохо обращались, отказывали в медицинской помощи и помещали в одиночные камеры на длительные периоды", - говорится в заявлении правительства.

Смерть Навального

16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального в исправительной колонии. Там он отбывал свой срок.

Российские СМИ сообщали, что у Навального якобы оторвался тромб во время прогулки.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "оппозиционер" был убит российским диктатором Владимиром Путиным, как и тысячи других замученных.

Более подробно о смерти Навального - в материале РБК-Украина.

Также 24 февраля стало известно, что тело Навального все же отдали его матери.

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