Австралия во второй раз аннулировала визу теннисисту Джоковичу. Его депортируют из страны
Австралийские власти во второй раз аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича. Ему будет запрещен въезд в страну в ближайшие три года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
По информации СМИ, соответствующее решение принял лично австралийский министр иммиграции Алекс Хоук.
Так, по решению главы ведомства, виза спортсмена была повторно аннулирована и ему придется покинуть страну в ближайшее время.
Вместе с тем, Новаку Джоковичу будет запрещен въезд на территорию Австралии на три года.
Указано, что юристы Джоковича планируют обжаловать решение.
Напомним, ранее Австралийская пограничная служба уже аннулировала визу Джоковича.
Сообщалось, что ему отказали во въезде в Австралию, потому что его виза не предусматривала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19.
После чего стало известно, что Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в страну.