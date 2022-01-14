Австралия во второй раз аннулировала визу теннисисту Джоковичу. Его депортируют из страны

Австралийские власти во второй раз аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича. Ему будет запрещен въезд в страну в ближайшие три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По информации СМИ, соответствующее решение принял лично австралийский министр иммиграции Алекс Хоук.

Так, по решению главы ведомства, виза спортсмена была повторно аннулирована и ему придется покинуть страну в ближайшее время.

Вместе с тем, Новаку Джоковичу будет запрещен въезд на территорию Австралии на три года.

Указано, что юристы Джоковича планируют обжаловать решение.