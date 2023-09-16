Австралія висловила стурбованість можливою військовою співпрацею РФ та КНДР

Австралія висловила свою глибоку стурбованість можливою військовою співпрацею Росії та КНДР, а також зустрічу двох диктаторів - Володимира Путіна та Кім Чен Ина.

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Пенні Вонг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Вона зазначила, що будь-яка закупівля зброї з боку РФ буде порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН, які заборонять КНДР торгувати зброєю.

"Другий момент полягає в тому, що я думаю, що це свідчить, якщо це правда, про певний ступінь відчаю з боку Путіна", - сказала Вонг.

Міністерка також додала, що Австралія доєднується до світової спільноти у заклику до Путіна дотримуватись санкцій проти КНДР.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Нагадаємо, що 13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Вони відвідали космодром "Восточный", найсучасніший космодром Росії, в Амурській області.

Два диктатори у супроводі своїх військових міністрів оборони обговорили військові питання. Путін у четвер прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитись про передачу РФ артилерійських боєприпасів від КНДР - за даними Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки що немає.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

А про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

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