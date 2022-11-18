Австралія вимагає екстрадиції засуджених у справі про збитий на Донбасі "Боїнг"

Росія має видати осіб, яких вчора було засуджено у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанеза, яку приводить NOS.

"Ми закликаємо Росію видати осіб, яких було визнано винними заочно, щоб правосуддя відбулося", - заявив прем'єр-міністр Австралії.

Албанез заявив, що Австралія вимагає екстрадиції засуджених. За його словами, були пройдені всі юридичні та судові процедури.

"Малайзія та Австралія задоволені засудженням трьох осіб у справі MH17. Обидві країни вважають справедливим довічне ув'язнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Окружний суд Гааги вчора, 17 листопада, виніс вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

Додамо, що обвинувачених у катастрофі MH17 засудили до довічного ув'язнення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вирок та заявив, що покарання винних вищого рівня убезпечить світ від воєн.

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