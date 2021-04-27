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Австралия приостановила прямые авиарейсы из Индии из-за вспышки COVID

Новина українською → Австралия, Вторник 27 апреля 2021 14:16
Австралия приостановила прямые авиарейсы из Индии из-за вспышки COVID Фото: Австралия приостановила прямые авиарейсы из Индии (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Во вторник, 27 апреля, Австралия приостановила прямые рейсы из Индии, чтобы предотвратить появление более опасных вариантов коронавируса в стране. В Индии сейчас сложная ситуация с COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Число погибших от коронавируса в Индии приблизилось к отметке в 200 000, во вторник сообщалось о 2771 смертельном случае.

Приостановка прямых пассажирских рейсов между двумя странами сохранится до 15 мая, заявил премьер-министр Скотт Моррисон на телевизионной пресс-конференции.

"Это гуманитарный кризис, который охватывает мир", - сказал Моррисон.

"Мы не считаем, что ответ (на ситуацию с коронавирусом в Индии - ред.) заключается в том, чтобы покинуть австралийцев в Индии и просто отрезать их", - добавил он, подчеркнув, что приостановка является временной, чтобы дать возможность властям понять, в состоянии ли Австралия справиться с новыми вариантами коронавируса.

Так, приостановка касается рейсов из Индии в Сидней и Дарвин.

Моррисон заявил, что приостановка обеспечит "дыхание" для карантинных учреждений в штате Новый Южный Уэльс и на Северной территории, где зафиксировано большее количество позитивных случаев коронавируса, которые пришли из Индии.

Ранее стало известно, что власти Австралии рассматривают предложение о приостановке полетов из Индии, чтобы остановить ввоз опасного штамма коронавируса в страну.

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