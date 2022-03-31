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Австралия повышает тарифы на весь импорт из России и Беларуси

Фото: премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Австралия введет 35% тариф на весь импорт из России и Беларуси в связи с усилением экономических санкций в ответ на вторжение Владимира Путина в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австралии.

Федеральное правительство уже ввело широкомасштабные санкции в отношении более 500 российских физических и юридических лиц, а также запретило импорт российской нефти.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена максимально наказать Россию за ее действия, и вновь призвал Москву прекратить "неспровоцированное, несправедливое и незаконное" вторжение в Украину.

Последний раунд санкций вступит в силу 25 апреля, в тот же день начнется запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей.

Тарифы будут дополнять обычные общие ставки пошлин на импорт.

Напомним, ранее Австралия заморозила активы высокопоставленных российских коррупционеров.

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Санкции против РоссииАвстралияВойна России против Украины