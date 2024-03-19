Австралія повертає на батьківщину літак спостереження, що надає підтримку Україні

Австралія збирається повернути на батьківщину літак спостереження, який допомагав захищати доставку військових і гуманітарних вантажів в Україну. При цьому Канберра заперечує, що це є частиною будь-якого ширшого скорочення підтримки Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Літак Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail, який регулярно здійснював польоти для моніторингу загроз з моменту його відправки до Німеччини в жовтні, найімовірніше, завершить свою нинішню роль упродовж кількох тижнів.

Wedgetail, створений на базі Boeing 737-700, оснащений радаром далекого спостереження і здатний одночасно відстежувати повітряні та морські цілі, повідомляє RAAF.

Спочатку він був розгорнутий у відповідь на запит США.

Передбачається, що США не просили про продовження терміну розгортання після квітня, і в результаті припинення місії Австралії не виникне прогалини в західному моніторингу.

Представник Міністерства оборони Австралії заявив, що Wedgetail допоміг захистити міжнародний потік допомоги в Україну, "забезпечивши раннє попередження в малоймовірному випадку дій або погроз з боку Росії за межами України, спрямованих проти гуманітарної та військової допомоги".

Відповідаючи на запитання, чи буде Австралія продовжувати термін розгортання, речник сказав, що "будь-які майбутні прохання про підтримку" від міжнародних партнерів Австралії "розглядатимуться у звичайному порядку".

Допомога Австралії

Попри те, що Австралія знаходиться далеко від України, вона допомагає українцям і засудила російське вторгнення. Канберра надала військову та фінансову допомогу, відправила інструкторів для навчання українських військових.

Австралійський гірничодобувний магнат та філантроп Ендрю Форрест та його колишня дружина Нікола через свій фонд Minderoo виділили 5 млн австралійських доларів на допомогу у розмінуванні сільськогосподарських районів України.

Нещодавно Австралія виділила фінансову допомогу на підтримку оборони України. Йдеться про більш ніж 32 млн доларів.

Нещодавно посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявив, що Канберра має змінити підхід до допомоги Україні та надати їй танки Abrams, а також гроші.

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