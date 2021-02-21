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Австралия начала вакцинацию от коронавируса

Новина українською → Канберра, Воскресенье 21 февраля 2021 09:43
Австралия начала вакцинацию от коронавируса Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня, 21 февраля, в Австралии началась кампания по вакцинации населения. Прививки людям делают препаратом производства Pfizer.

Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, первой вакцину получила австралийка, родившаяся в Польше 84-летняя Джейн Малисяк. Кроме того, среди первых прививку вакциной производства Pfizer получил также премьер-министр Скотт Моррисон и главный санитарный врач страны Пол Келли.

Кроме них прививки получила небольшая группа резидентов и сотрудников учреждений длительного проживания и медиков, работающих на передовой.

"Начинается наша программа вакцинации, поэтому мы как передовая группа сегодня находимся здесь, чтобы передать несколько очень важных посылов: это безопасно, это важно, и мы должны начать с наиболее уязвимых и людей на передовой", - сказал Морисон.

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант отметил, что решение сделать первые прививки политическим лидерам было принято для повышения доверия населения к вакцинам.

Напомним, 16 февраля медицинский регулятор Австралии выдал предварительное одобрение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

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