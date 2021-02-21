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Австралія розпочала вакцинацію від коронавірусу

Новость на русском → Канберра, Неділя 21 лютого 2021 09:43
Австралія розпочала вакцинацію від коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні, 21 лютого, в Австралії розпочалась кампанія із вакцинування населення. Щеплення людям роблять препаратом виробництва Pfizer.

Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, першою вакцину отримала австралійка, яка народжена у Польщі 84-річна Джейн Малисяк. Крім того, серед перших щеплення вакциною виробництва Pfizer отримав також прем’єр-міністр Скот Морісон й головний санітарний лікар країни Пол Келлі.

Окрім них щеплення отримала невелика група резидентів й співробітників закладів тривалого проживання й медиків, які працюють на передовій.

"Розпочинається наша програма вакцинування, тож ми як передова група сьогодні перебуваємо тут, аби передати кілька дуже важливих меседжів: це безпечно, це важливо, і ми мусимо розпочати із найбільш уразливих й людей на передовій", - сказав Морісон.

Міністр охорони здоров’я Австралії Грег Хант зауважив, що рішення зробити перші щеплення політичним лідерам було ухвалено для підвищення довіри населення до вакцин.

Нагадаємо, 16 лютого медичний регулятор Австралії видав попереднє схвалення вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca.

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