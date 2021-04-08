Австралия и Мексика не будут вводить возрастные ограничения для AstraZeneca
Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) заявила, что пока не планирует вводить возрастные или иные ограничения на применение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Аналогичное решение приняли власти Австралии.
Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает WION.
Австралийские власти распорядились провести срочное расследование полученных результатов вакцинации, но они продолжают считать вакцину безопасной и эффективной в подавляющем большинстве случаев.
Ранее британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) выразил опасения по поводу безопасности применения препарата AstraZeneca для людей в возрасте до 30 лет. Он заявил, что взрослым в возрасте до 30 лет без каких-либо сопутствующих заболеваний предпочтительнее предлагать альтернативу вакцине AstraZeneca там, где это возможно, из-за сообщений о редком побочном эффекте - тромбозах головного мозга.
После сообщения JCVI Испания, Италия, Бельгия и Эстония ввели возрастные ограничения на использование вакцины. Она преимущественно будет вводиться людям от 60 лет.
Напомним, комитет Европейского агентства по лекарственным средствам выявил возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.
Кроме того, в ВОЗ заявили, что связь между использованием вакцины компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна, однако пока не подтверждена.