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Австралия и Мексика не будут вводить возрастные ограничения для AstraZeneca

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 07:44
Австралия и Мексика не будут вводить возрастные ограничения для AstraZeneca Фото: вакцина компании AstraZeneca проходит исследования (flickr by Marco Verch)
Автор: Артур Родивилов

Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) заявила, что пока не планирует вводить возрастные или иные ограничения на применение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Аналогичное решение приняли власти Австралии.

Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает WION.

Австралийские власти распорядились провести срочное расследование полученных результатов вакцинации, но они продолжают считать вакцину безопасной и эффективной в подавляющем большинстве случаев.

Ранее британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) выразил опасения по поводу безопасности применения препарата AstraZeneca для людей в возрасте до 30 лет. Он заявил, что взрослым в возрасте до 30 лет без каких-либо сопутствующих заболеваний предпочтительнее предлагать альтернативу вакцине AstraZeneca там, где это возможно, из-за сообщений о редком побочном эффекте - тромбозах головного мозга.

После сообщения JCVI Испания, Италия, Бельгия и Эстония ввели возрастные ограничения на использование вакцины. Она преимущественно будет вводиться людям от 60 лет.

Напомним, комитет Европейского агентства по лекарственным средствам выявил возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что связь между использованием вакцины компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна, однако пока не подтверждена.

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