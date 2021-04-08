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Австралія і Мексика не будуть вводити вікові обмеження для AstraZeneca

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 07:44
Австралія і Мексика не будуть вводити вікові обмеження для AstraZeneca Фото: вакцина компанії AstraZeneca проходить дослідження (flickr by Marco Verch)
Автор: Артур Родивилов

Мексиканська Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків (COFEPRIS) заявила, що поки не планує вводити вікові чи інші обмеження на застосування вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca. Аналогічне рішення прийняли влади Австралії.

Про це повідомив премьер-міністр країни Скотт Моррісон, передає WION.

Мексиканська Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків (COFEPRIS) заявила, що поки не планує вводити вікові чи інші обмеження на застосування вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca. Аналогічне рішення прийняли влади Австралії, повідомив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Австралійська влада розпорядилася провести термінове розслідування отриманих результатів вакцинації, але вони продовжують вважати вакцину безпечною і ефективною в переважній більшості випадків.

Раніше британський Об'єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI) висловив побоювання з приводу безпеки застосування препарату AstraZeneca для людей у віці до 30 років. Він заявив, що дорослим у віці до 30 років без яких-небудь супутніх захворювань краще пропонувати альтернативу вакцині AstraZeneca там, де це можливо, з-за повідомлень про рідкісному побічний ефект - тромбозах головного мозку.

Після повідомлення JCVI Іспанія, Італія, Бельгія та Естонія ввели вікові обмеження на використання вакцини. Вона переважно буде вводитися людей від 60 років.

Нагадаємо, комітет Європейського агентства з лікарських засобів виявила можливий зв'язок між препаратом компанії AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів у вакцинованих.

Крім того, у ВООЗ заявили, що зв'язок між використанням вакцини компанії AstraZeneca і появою тромбів імовірна, проте поки не підтверджена.

Додамо, що комітет з вакцинації Великобританії рекомендував не використовувати препарат AstraZeneca для вакцинації громадян віком до 30 років.

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