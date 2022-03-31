Австралия дополнительно предоставит Украине 18,7 миллионов долларов военной помощи

По его словам, сегодня президент Владимир Путин обратился к двум палатам австралийского парламента. После чего Австралия объявила о предоставлении Украине военной помощи.

"Сегодня Австралия объявила о предоставлении дополнительно 25 миллионов австралийских долларов (около 18,7 млн долларов США) оборонной военной помощи Вооруженным силам Украины. Таким образом общая военная помощь Австралии достигнет 116 миллионов долларов", - отметил он.

Также, кроме этой поддержки есть 65 миллионов долларов гуманитарной помощи Австралии, 70 000 тонн энергетического угля для обеспечения энергетических потребностей Украины, а также временные защитные визы и поддержка групп украинских общин в Австралии.

"Новый пакет дополнительной оборонной военной помощи будет включать тактические приманки, беспилотные летательные и беспилотные наземные системы, пайки и медицинские товары", - говорится в сообщении.