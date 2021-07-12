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В Австралии женщина умерла после прививки AstraZeneca

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Австралия, Понедельник 12 июля 2021 10:01
В Австралии женщина умерла после прививки AstraZeneca Фото: в Австралии женщина умерла после прививки AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Жительница южной Австралии умерла после прививки вакциной AstraZeneca. Это первый зафиксированный летальный случай от иммунизации в данном регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Australian.

"72-летняя женщина умерла после получения вакцины против AstraZeneca. Ее смерть, связанная с прививкой, что делает это первым случаем смертности от вакцины в южной Австралии с начала эпидемии",- говорится в сообщении.

Известно, что тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS) был подтвержден у женщины после проведения прививки.

Указано, что это редкий случай, ведь общее количество подтвержденных случаев TTS в Австралии составляет 76 после примерно пяти миллионов введенных доз вакцины AstraZeneca.

Как сообщают медики, женщина получила первую дозу вакцины 24 июня, а уже 5 июля ей стало плохо, после чего ее госпитализировали.

Сейчас ее смерть расследуется.

Напомним, что в Италии 18-летняя девушка умерла после прививки препаратом AstraZeneca.

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