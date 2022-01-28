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В Австралии зафиксирован самый смертоносный день пандемии COVID

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Австралия, Пятница 28 января 2022 13:30
В Австралии зафиксирован самый смертоносный день пандемии COVID Фото: в Австралии рекорд по смертности от COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Австралии зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки. 27 января от болезни умерли 98 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Предыдущий максимум смертей с начала пандемии был 21 января. Тогда было зарегистрировано 88 смертей.

В стране также было проведено более 7,3 млн ревакцинаций. Мминистр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард сказал, что людям, которые недавно заразились COVID-19, следует подождать от четырех до шести недель после заражения, чтобы получить ревакцинацию.

"Мы знаем, что первоначальная инфекция потенциально дает вам небольшую защиту от коронавируса, но мы действительно еще не знаем, насколько. Но мы знаем, что бустер обеспечит вам высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и смерти", - сказал он.

Напомним, по состоянию на 28 января в мире коронавирусом болеют более 71 млн человек. А с начала пандемии всего зафиксировали более 367 млн случаев.

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