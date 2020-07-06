В Австралии впервые за более чем 100 лет закроют границы между штатами

Австралия с 7 июля временно закроет границы между наиболее густонаселенными штатами Новый Южный Уэльс и Виктория из-за вспышки COVID-19. Это произойдет впервые после того, как 100 лет назад движение между двумя штатами было заблокировано во время пандемии испанского гриппа.

Об этом сообщил премьер-министр штата Виктория Дэн Эндрюс, передает Reuters.

Эти два региона единственные в Австралии, которые не закрывали свои границы с начала пандемии. За сутки в Виктории было зафиксировано 127 новых случаев инфицирования, что является наивысшим показателем с момента начала распространения коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения Австралии на 5 июля, на территории страны зарегистрировано 8 583 случая заражения COVID-19, смертей пациентов с инфекцией насчитывается 105.

Границы будут закрытыми до неопределенного срока.

Напомним, несколько стран Европы ужесточили карантин, такие меры были приняты для сдерживания распространения коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что 3 июля в столице Сербии Белграде в связи с увеличениями новых случаев COVID-19 запретили работу ночных развлекательных заведений, а также были введены ограничения на проведения массовых мероприятий.