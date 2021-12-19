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В Австралии разбился легкий самолет, погибли четыре человека

Автор: Илона Свиридова

На восточном побережье Австралии разбился легкомоторный самолет. В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщила полиция, 69-летний пилот возил трех пассажиров на прогулку. Вскоре после взлета самолет упал в заболоченную местность к северо-востоку от Брисбена. Личности погибших устанавливаются.

Напомним, на этой неделе в международном аэропорту Лас-Америкас в Доминикане разбился частный самолет, в результате погибли девять человек. Катастрофа произошла во время приземления.

До этого в штате Тамилнад на юге Индии разбился военный самолет Mi-17V5, на борту которого был начальник штаба обороны индийских вооруженных сил.

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Австралия