В Австралии ни одного случая коронавируса: страна может ослабить карантин

Фото: флаг Австралии (theaustralian.com.au/)

В Австралии в воскресенье, 1 ноября, не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом впервые почти за пять месяцев. Это открывает путь к дальнейшему ослаблению ограничений социального дистанцирования.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В штате Виктория, самой горячей точке, на которую приходится более 90% из 907 смертей, связанных с коронавирусом в Австралии, не было зарегистрировано ни одного нового cлучая заражения и ни одного случая смерти второй день подряд.

Как отмечает агентство, быстрые и строгие меры повлияли на пандемию до того, как она создала нагрузку на систему общественного здравоохранения в Австралии. С начала пандемии в Австралии зарегистрировано всего 27,5 тысяч заболевания из-за быстрого закрытия международных границ и введения ограничений социального дистанцирования, а также широкомасштабного тестирования и отслеживания.

На прошлой неделе штат Виктория снял большинство своих 111-дневных ограничений на изоляцию - одни из самых жестких и самых продолжительных в мире. Главный санитарный врач штата Виктория Бретт Саттон намекнул, что в ближайшие дни в штате могут быть ослаблены и другие ограничения на передвижение, но призвал к дальнейшему соблюдению.

"Увидеть 50 тысяч случаев в день во Франции, увидеть, как Бельгия отправляет пациентов за пределы страны, потому что они так перегружены - вот с чем мы могли бы столкнуться, если бы не смогли справиться с этим", - сказал он.

В пятницу Австралия предупредила своих граждан о нежелательности поездок в Соединенные Штаты из-за риска насилия в знак протеста и коронавируса.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в субботу сообщили о 9024298 случаях нового коронавируса, что на 99750 случаев больше по сравнению с предыдущим подсчетом, и заявили, что количество смертей увеличилось на 1009 до 229109.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 29 октября впервые зафиксировала более полмиллиона случаев заболевания COVID-19 за сутки.