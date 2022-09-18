ua ru
Вс, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Австралии исключили введение запрета на въезд россиян

Новина українською →
Канберра, Воскресенье 18 сентября 2022 10:54
В Австралии исключили введение запрета на въезд россиян Фото: министр обороны Австралии Ричард Марлес (twitter.com/RichardMarlesMP)
Автор: Валерия Полищук

Австралия не будет запрещать въезд российских туристов в страну в рамках санкций против России в связи с военным вторжением в Украину.

Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос, будет ли Австралия также запрещать въезд российских туристов, Марлес сказал, что санкции направлены на правительство России, "а не на сам российский народ".

"Это не то, что мы рассматриваем в данный момент", - заявил министр.

С начала конфликта Австралия ввела санкции против сотен российских физических и юридических лиц, включая большую часть банковского сектора России и все организации, ответственные за суверенный долг страны.

Напомним, ранее девять стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян.

До этого Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что Украина будет добиваться полного запрета на выдачу виз для россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Австралия Визовый режим
NEWS
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники