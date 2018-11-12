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В Австралии арестована женщина, которая прятала иголки в ягоды

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 05:58
Фото: флаг Австралии (из открытых источников)
Фото: флаг Австралии (из открытых источников)

50-летняя женщина прятала иголки в клубнику

В Квинсленде (Австралия) арестовали женщину, которая прятала иголки в ягодах клубники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, после длительного расследования местные правоохранительные органы приняли решение об избрании тюремного срока для обвиняемой. После полного рассмотрения дела в суде, злоумышленнице светит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Отмечено, что было получено более 100 сообщений об иглах, найденных в клубнике. Фермеры были вынуждены выбросить тонны ягод, а супермаркеты отказались продавать клубнику.

Первый случай был зафиксирован в Квинсленде, где мужчину отвезли в больницу с болями в желудке после употребления клубники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии полиция арестовала 20-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке террористической атаки с использованием автоматической винтовки для массового расстрела в канун Нового года в центре Мельбурна.

Тогда полиция штата Виктория заявила, что мужчина действовал один и не смог приобрести огнестрельное оружие до своего ареста.

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