В Австралії арештована жінка, яка ховала голки в ягоди

Фото: прапор Австралії (з відкритих джерел)

50-річна жінка ховала голки у полуницю

У Квінсленді (Австралія) заарештували жінку, яка ховала голки в ягодах полуниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як повідомляється, після тривалого розслідування місцеві правоохоронні органи прийняли рішення про обрання тюремного терміну для обвинуваченої. Після повного розгляду справи в суді, зловмисниці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Відзначено, що було отримано понад 100 повідомлень про голки, знайдені в полуниці. Фермери були змушені викинути тонни ягід, а супермаркети зняли полуницю з продажу.

Перший випадок був зафіксований в Квінсленді, де чоловіка відвезли до лікарні з болями в шлунку після вживання полуниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австралії поліція заарештувала 20-річного чоловіка, підозрюваного в підготовці терористичної атаки з використанням автоматичної гвинтівки для масового розстрілу в переддень Нового року в центрі Мельбурна.

Тоді поліція штату Вікторія заявила, що чоловік діяв один і не зміг придбати вогнепальну зброю до свого арешту.