"Аврора" запустила у продаж продукт, щоб зібрати 3 млн грн для дітей, що втратили батьків під час війни

З перших днів червня в мережі мультимаркетів "Аврора " стартує нова благодійна акція. Мета - зібрати 3 млн гривень на купівлю шкільного приладдя та девайсів для підопічних БФ "Діти Героїв". Для цього будуть продані 300 тисяч унікальних дитячих наборів "FUN BOX".

Так, Аврора" спільно з "Live Animations" створила унікальний дитячий набір "FUN BOX". Кожен пакунок містить тимчасові тату з доповненою реальністю та неонові, що світяться в темряві. Створена ціла колекція різних дизайнів літніх фанових тату, щоб кожен знайшов собі наліпку до душі.

Також бокс включає мильні бульбашки, фольговану повітряну кульку (понад 60 варіантів). Крім цього, у деяких пакунках "FUN BOX" клієнтам пощастить знайти сертифікат з подарунком від партнерів акції.

"При створенні "FUN BOX" ми думали як порадувати маленьких українців. Адже сьогодні дитинство - це не переживання про двійку в щоденнику чи те, що не пустили погуляти. Зараз діти навчаються за графіком повітряних тривог, деякі ніколи не бачили своїх однокласників наживо, постійно тривожаться за своїх рідних, або, що найстрашніше, - втрачають їх.

Саме цією акцією ми хочемо повернути дитинство дітям, хоч на мить, але додати в їхнє життя більше радості та безтурботності. А разом з цим і допомогти підтримати діток, що втратили одного або обох батьків під час війни, усім потрібним для навчання. Ми цим і на 1% не замінимо турботу рідних батьків та все ж можемо показати, що українці єдині, співпереживають та допомагають один одному. І в цьому наша сила", - поділився думками про благодійну ініціативу директор з маркетингу "Аврори" Роман Сівковський.

"Аврора", створюючи "FUN BOX", переслідувала важливу мету - зібрати 3 млн гривень на купівлю шкільного приладдя та девайсів для підопічних БФ "Діти Героїв". Тому весь прибуток від продажу дитячих наборів буде переданий благодійному фонду, який на постійній основі опікується дітьми, котрі втратили одного чи обох батьків через російське вторгнення.

"Навіть у темні часи війни освіта залишається світлом надії для наших дітей. Попри обставини, ми повинні підтримувати дітей у їхньому навчанні, бо освіта - це не просто знання, а фундамент, на якому будується їхнє майбутнє. Шкільне приладдя та гаджети є вкрай необхідними для наших підопічних. Завдяки цій акції фонд зможе забезпечити дітей, які втратили домівки та близьких через війну, необхідними ресурсами для навчання та розвитку. Підтримка освіти наших дітей сьогодні - це інвестиція в мирне та процвітаюче завтра для всієї нашої країни", - зазначила Тетяна Новицька, CEO БФ "Діти Героїв".

Дитячий набір "FUN BOX" всі охочі можуть придбати в "Аврорі" всього за 88 грн. Щоб отримати його за акційною ціною 59 грн, достатньо купити в магазині інші товари на суму від 90 грн або додати в чек товар партнера акції.