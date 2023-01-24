ua ru
Вт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Аврора" та Оля Полякова передали 6 млн гривень на зимову форму для жінок-захисниць

Новость на русском →
Вівторок 24 січня 2023 12:31 promo
"Аврора" та Оля Полякова передали 6 млн гривень на зимову форму для жінок-захисниць Фото: "Аврора" та Оля Полякова передали "Землячкам" 6 млн гривень на зимову форму для жінок-захисниць
Автор: Артем Горовенко

В рамках благодійної акції "Даруй тепло, даруючи свято", що була організована мережею мультимаркетів "Аврора" в партнерстві з ГО "Землячки", українці за 28 днів зібрали 6 000 000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Як відомо, починаючи з 19 грудня 2022 року й до 15 січня 2023 року включно кожен українець мав можливість купувати в "Аврорі" новорічні товари, підтримуючи ЗСУ.

Зокрема, 10% від продажу усіх новорічних товарів в "Аврорі" було направлено на пошиття зимових форм для жінок в ЗСУ. Таким чином, вже найближчими днями 952 українські захисниці отримають якісну та теплу форму.

Зібрати потрібну суму у короткий строк вдалося завдяки активній підтримці людей, які не просто купували новорічні товари в "Аврорі", а й відправляли донати напряму на банку ГО "Землячки".

Інформаційну підтримку активності надала також відома українська співачка Оля Полякова, що стала амбасадором акції. Також в медіа благодійну ініціативу підтримали футболістки жіночого ФК "Кривбас", пресофіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко, креативна агенція "R9", блогери та клієнти мережі мультимаркетів "Аврора".

"Як бачите, український народ - єдиний і непереможний! І результати благодійної акції "Даруй тепло, даруючи свято" - чудове тому підтвердження. І не менш гарним прикладом цього є ще одне досягнення клієнтів "Аврори", які наприкінці 2022 року назбирали понад 3,5 млн гривень на дрони для ЗСУ. Компанія "Аврора" помножила цю суму на два, та загалом перерахувала до БФ "Повернись живим" 7 млн гривень", - додали в компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
DAILY
"Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю