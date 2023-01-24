"Аврора" та Оля Полякова передали 6 млн гривень на зимову форму для жінок-захисниць

В рамках благодійної акції "Даруй тепло, даруючи свято", що була організована мережею мультимаркетів "Аврора" в партнерстві з ГО "Землячки", українці за 28 днів зібрали 6 000 000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Як відомо, починаючи з 19 грудня 2022 року й до 15 січня 2023 року включно кожен українець мав можливість купувати в "Аврорі" новорічні товари, підтримуючи ЗСУ.

Зокрема, 10% від продажу усіх новорічних товарів в "Аврорі" було направлено на пошиття зимових форм для жінок в ЗСУ. Таким чином, вже найближчими днями 952 українські захисниці отримають якісну та теплу форму.

Зібрати потрібну суму у короткий строк вдалося завдяки активній підтримці людей, які не просто купували новорічні товари в "Аврорі", а й відправляли донати напряму на банку ГО "Землячки".

Інформаційну підтримку активності надала також відома українська співачка Оля Полякова, що стала амбасадором акції. Також в медіа благодійну ініціативу підтримали футболістки жіночого ФК "Кривбас", пресофіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко, креативна агенція "R9", блогери та клієнти мережі мультимаркетів "Аврора".

"Як бачите, український народ - єдиний і непереможний! І результати благодійної акції "Даруй тепло, даруючи свято" - чудове тому підтвердження. І не менш гарним прикладом цього є ще одне досягнення клієнтів "Аврори", які наприкінці 2022 року назбирали понад 3,5 млн гривень на дрони для ЗСУ. Компанія "Аврора" помножила цю суму на два, та загалом перерахувала до БФ "Повернись живим" 7 млн гривень", - додали в компанії.