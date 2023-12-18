"Аврора" разом з KIDDISVIT та UNITED24 створили продукт, щоб зібрати кошти на відбудову України

Як зазначають в прес-службі, "Аврора" спільно з KIDDISVIT запустила благодійний проєкт з лімітованою колекцією моделей військової техніки TechnoDrive. На кожній моделі зображена емблема ЗСУ. Серед іграшок клієнти "Аврори" знайдуть: танк, штурмову машину, реактивну систему залпового вогню, безпілотний літальний апарат та кілька моделей позашляховиків.

З кожної проданої іграшки 10 % від вартості буде перераховано через UNITED24 на відбудову України.

Збір на суму 1 785 600 грн планується закрити до 31 січня 2024 року. Тож в українців є майже два місяці, щоб долучитись до благодійного проєкту від "Аврори" та партнерів, і допомогти якомога швидше зібрати необхідні кошти.

Купуючи іграшкові моделі військової техніки TechnoDrive, клієнти "Аврори" отримають не просто чудові дитячі іграшки, а й підтримають українців. Зараз це надважливе завдання, адже тільки згуртувавшись, наша нація підтвердить звання незламної та нескореної.

Співзасновник та СЕО "Аврори" Тарас Панасенко підкреслив, що це більше ніж іграшки, оскільки машинки у військовій стилістиці символізують непохитний дух українців. "А міць наша - в єдності! Кожна куплена машинка - внесок у відбудову України. Для нас це важливий благодійний проєкт. Сподіваємось, разом зберемо всю суму", - додав він.

Нагадаємо, мережа мультимаркетів "Аврора" - найбільша всеукраїнська мережа магазинів формату one dollar store. Свою діяльність компанія розпочала у 2011 році, а сьогодні мережа налічує понад 1200 торгових точок.

KIDDISVIT - компанія, що понад 26 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей, займаючи лідируючу позицію серед постачальників.

UNITED24 - фандрейзингова платформа для підтримки України, запущена владою 5 травня 2022 року. Її місія полягає у благодійному зборі коштів, які надалі розподілятимуться за такими напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна і медична допомога, відбудова України.