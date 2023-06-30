"Аврора мультимаркет" відкрила 1000-й магазин

Мережа "Аврора мультимаркет" відкрила свій 1000-й магазин. Між відкриттями першого мультимаркету "Аврори" у Полтаві та тисячного в Івано-Франківську пройшло 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Знакова подія відбулась 24 червня в Івано-Франківську. На захід завітав генеральний директор мережі мультимаркетів Тарас Панасенко, який символічно здійснив першу покупку.





За роки роботи компанії вона стала одним з найбільших постачальників товарів для дому та душі українців в усіх куточках країни. Особливо розвитку "Аврори" сприяли колосальні інвестиції американського фонду "Horizon Capital" у 2021 році.

"Ми розуміємо, що зараз як ніколи важливо масштабувати мережу, щоб забезпечувати людей якісною продукцією за доступними цінами, і "Аврора" в цьому - номер один", - зазначив Тарас Панасенко.

З нагоди відкриття 1 000-го закладу "Аврори" у Івано-Франківську всіх його відвідувачів пригощали солодкою ватою. На додаток гості нового магазину отримали 1 000 подарунків і на всіх покупців чекають знижки до 50% на 1 000 товарів для дому та душі.

Також, на мережі зараз діє благодійна акція в рамках якої при купівлі обраних товарів 5% від їх вартості буде перераховано на дрони для Національної гвардії України.

"Аврора" активно бере участь в різних благодійних ініціативах. Це вже 3 благодійна акція, яку реалізує команда “Аврори” разом з благодійними фондами і як запевняє співзасновник компанії Аврора, точно не остання. Щоб кожного дня наближувати нашу перемогу.

Невпинна підтримка населення від "Аврори" виливається в благодійні ініціативи, акційні пропозиції та інші активності. Мережа мультимаркетів - відповідальний бізнес, який працює в інтересах українців. Тож, хоча 1000-й магазин є вагомим досягненням, компанія має ще багато амбітних цілей щодо розширення мережі та покращення сервісу.

"Аврора" дбає про всіх співвітчизників: заохочує та підтримує клієнтів, а ще регулярно допомагає захисникам, які боронять нашу землю. Сподіваємось незабаром почути про відкриття нових магазинів мережі на повернених Україною територіях, наголосили в компанії.