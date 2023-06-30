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"Аврора мультимаркет" открыла 1000-й магазин

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Пятница 30 июня 2023 11:00 promo
"Аврора мультимаркет" открыла 1000-й магазин Фото: "Аврора мультимаркет" открыла 1000-й магазин (пресс-служба компании)
Автор: Юлия Бойко

Сеть "Аврора мультимаркет" открыла свой 1000-й магазин. Между открытиями первого мультимаркета "Авроры" в Полтаве и тысячного в Ивано-Франковске прошло 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Знаковое событие произошло 24 июня в Ивано-Франковске. Мероприятие посетил генеральный директор сети мультимаркетов Тарас Панасенко, символически совершивший первую покупку.

&quot;Аврора мультимаркет&quot; открыла 1000-й магазин

За годы работы компании она стала одним из самых крупных поставщиков товаров для дома и души украинцев во всех уголках страны. Особенно развитию "Авроры" способствовали колоссальные инвестиции американского фонда "Horizon Capital" в 2021 году.

"Мы понимаем, что сейчас как никогда важно масштабировать сеть, чтобы снабжать людей качественной продукцией по доступным ценам, и "Аврора" в этом – номер один", – отметил Тарас Панасенко.

По случаю открытия 1000-го заведения "Авроры" в Ивано-Франковске всех его посетителей угощали сладкой ватой. Вдобавок гости нового магазина получили 1000 подарков и всех покупателей ждут скидки до 50% на 1000 товаров для дома и души.

&quot;Аврора мультимаркет&quot; открыла 1000-й магазин

Также, на сети сейчас действует благотворительная акция, в рамках которой при покупке выбранных товаров 5% от их стоимости будет перечислено на дроны для Национальной гвардии Украины.

"Аврора" активно участвует в разных благотворительных инициативах. Это уже 3 благотворительная акция, которую реализует команда "Авроры" вместе с благотворительными фондами и, как уверяет соучредитель компании Аврора, точно не последняя. Чтобы каждый день приближать нашу победу.

&quot;Аврора мультимаркет&quot; открыла 1000-й магазин

Постоянная поддержка населения от "Авроры" выливается в благотворительные инициативы, акционные предложения и другие активности. Сеть мультимаркетов – ответственный бизнес, работающий в интересах украинцев. Хотя 1000-й магазин является весомым достижением, компания имеет еще много амбициозных целей по расширению сети и улучшению сервиса.

"Аврора" заботится обо всех соотечественниках: поощряет и поддерживает клиентов, а еще регулярно помогает защитникам, защищающим нашу землю. Надеемся в скором времени услышать об открытии новых магазинов сети на возвращенных Украиной территориях, отметили в компании.

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