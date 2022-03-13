Авиаудары по Харькову. Как выглядят жилые районы города

Тысячи горожан в результате вражеских атак над Харьковом вынуждены покинуть свои дома, переместившись из разрушенных домов в бомбоубежища.
РБК-Украина показывает как выглядят дома и квартиры глазами фотографов GettyImages.
Российские оккупанты 18-й день подряд продолжают атаковать Харьков обстрелами с земли и воздушными авиаударами.Защитники ВСУ стойко держат оборону и все чаще переходят к контратакующим действиям
В субботу, 13 марта, российские оккупанты продолжили обстрелы мирных спальных районов Харькова, ведя прицельный огонь по жилым домам.
Ранее ракетные удары были нанесены также по зданию ОГА, Успенскому собору, университету Каразина и многим другим объектам инфраструктуры.
Значительный урон нанесен спальным районам города. Разрушенные дома и выгоревшие дотла квартиры в результате бомбардировок вынуждают тысячи жителей Харькова покинуть свои дома, переместившись из разрушенных квартир в бомбоубежища, а то и вовсе покинуть страну в поисках мирного неба.
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