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При авиаударе по Житомиру погибли 2 человека, еще 16 пострадали

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Житомир, Среда 02 марта 2022 08:38
При авиаударе по Житомиру погибли 2 человека, еще 16 пострадали Фото: разбор завалов в Житомире (t.me/dsns_telegram)
Автор: Илона Свиридова

В результате авиаудара по Житомиру погибли два человека. По уточненной информации, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

"По состоянию на 07:00 02 марта: подтверждена гибель 2-х человек, 16 получили травмы. Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска вечером 1 марта сбросили бомбы на жилой сектор в Житомире. В результате зафиксировано попадание в жилые дома, повреждена также 2-я больница им. Павлусенко.

Также стало известно, что Россия вынуждена проводить мобилизацию для продолжения своего наступления.

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