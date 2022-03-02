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При авіаударі Житомиром загинули 2 особи, ще 16 постраждали

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Житомир, Середа 02 березня 2022 08:38
При авіаударі Житомиром загинули 2 особи, ще 16 постраждали Фото: розбір завалів у Житомирі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ілона Свиридова

Внаслідок авіаудару по Житомиру загинули двоє людей. За уточненою інформацією, ще 16 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram МВС України.

"Станом на 07:00 02 березня: підтверджено загибель 2-х осіб, 16 отримали травми. Врятовано 12 людей, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська увечері 1 березня скинули бомби на житловий сектор у Житомирі. В результаті зафіксовано потрапляння до житлових будинків, пошкоджено також 2-ю лікарню ім. Павлусенка.

Також стало відомо, що Росія змушена проводити мобілізацію для продовження наступу.

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