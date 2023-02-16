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Авіаудар по Вовчанську: кількість постраждалих зросла

Фото: кількість постраждалих через авіаудар по Вовчанську зросла до шести (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість постраждалих через російський авіаудар по Вовчанську Харківської області зросла. Відомо про 6 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по місту Вовчанськ зросла до 6 осіб. За оновленою інформацією, ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років отримали поранення. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно", - написав Синєгубов.

За його словами, постраждалими є фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку.

Нагадаємо, сьогодні близько 10:30 ранку окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. Попередньо, обстріл здійснювався ворожою авіацією, було зафіксовано два ракетні удари.

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