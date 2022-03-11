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Авиаудар по частным домам в Житомире. Кадры разрушений

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Житомир , Пятница 11 марта 2022 11:40
Авиаудар по частным домам в Житомире. Кадры разрушений Последствия бомбардировок частного сектора в Житомире (фото: УНИАН)
Автор: RBC.UA

В Житомире, в четверг, 10 марта, войска РФ нанесли авиаудар по частному сектору города.

РБК-Украина показывает как это происходило глазами фотографов УНИАН.

Уже 16-й день Украина защищается от российских оккупантов. За это время враг убил больше мирных граждан, чем погибло в боях военных.

Последствия бомбардировок частного сектора в Житомире (фото: УНИАН)

Несколько дней подряд войска РФ наносят авиаудары по жилым кварталам Житомира.

Последствия бомбардировок частного сектора в Житомире (фото: УНИАН)

В результате бомбардировок частного сектора в Житомире, 10 марта, повреждены жилые дома, частный сектор.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 16-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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