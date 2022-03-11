Авиаудар по частным домам в Житомире. Кадры разрушений

В Житомире, в четверг, 10 марта, войска РФ нанесли авиаудар по частному сектору города.

Уже 16-й день Украина защищается от российских оккупантов. За это время враг убил больше мирных граждан, чем погибло в боях военных.

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