Авіаудар по приватних будинках у Житомирі. Кадри руйнувань
Наслідки бомбардувань приватного сектору у Житомирі (фото: УНІАН)
У Житомирі, в четвер, 10 березня, війська РФ завдали авіаудару по приватному сектору міста.
РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів УНІАН.
Вже 16-й день Україна захищається від російських окупантів. За цей час ворог вбив більше мирних громадян, ніж загинуло в боях військових.
Наслідки бомбардувань приватного сектору в Житомирі (фото: УНІАН)
Кілька днів поспіль війська РФ наносять авіаудари по житлових кварталах Житомира.
Наслідки бомбардувань приватного сектору в Житомирі (фото: УНІАН)
В результаті бомбардувань приватного сектора в Житомирі, 10 березня, пошкоджені житлові будинки, приватний сектор.
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