Авіаудар по приватних будинках у Житомирі. Кадри руйнувань

У Житомирі, в четвер, 10 березня, війська РФ завдали авіаудару по приватному сектору міста.

РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів УНІАН.

В результаті бомбардувань приватного сектора в Житомирі, 10 березня, пошкоджені житлові будинки, приватний сектор.

Кілька днів поспіль війська РФ наносять авіаудари по житлових кварталах Житомира.

Вже 16-й день Україна захищається від російських окупантів. За цей час ворог вбив більше мирних громадян, ніж загинуло в боях військових.

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