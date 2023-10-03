Авіаудар по Антонівці: у МВС показали фото та відео наслідків

Як зазначили у відомстві, через ворожий удар по житловому кварталу передмістя Херсона було зруйновано сім будівель, під завалами опинилися люди.

"Рятувальники витягли з-під завалів двох людей, одна людина була без ознак життя. Ліквідовано пожежу, що виникла в житловому будинку та господарській будівлі після влучання", - уточнюють у МВС.

Фото: розбір завалів у Антонівці (t.me/mvs_ukraine)

Як зазначив Мрочко, всього відомо про одного загиблого чоловіка, який перебував у момент атаки у власному гаражі, і дев'ятьох поранених - троє чоловіків, 63 років і двоє по 49, і шестеро жінок - наймолодшій 28 років, найстаршій 77.

Обстріл Антонівки

Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, вдень стало відомо, що окупанти вдарили авіабомбою по селищу Антонівка.

Згідно з останніми даними, було відомо про вісім поранених у результаті атаки.