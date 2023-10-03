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Авіаудар по Антонівці: у МВС показали фото та відео наслідків

Антонівка, Вівторок 03 жовтня 2023 18:17
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Авіаудар по Антонівці: у МВС показали фото та відео наслідків Фото: у МВС показали фото та відео наслідків обстрілу Антонівки (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 3 жовтня, вдарили авіабомбою по селищу Антонівка Херсонської області. З'явились фото та відео наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram та начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram.

Як зазначили у відомстві, через ворожий удар по житловому кварталу передмістя Херсона було зруйновано сім будівель, під завалами опинилися люди.

"Рятувальники витягли з-під завалів двох людей, одна людина була без ознак життя. Ліквідовано пожежу, що виникла в житловому будинку та господарській будівлі після влучання", - уточнюють у МВС.

Фото: розбір завалів у Антонівці (t.me/mvs_ukraine)

Як зазначив Мрочко, всього відомо про одного загиблого чоловіка, який перебував у момент атаки у власному гаражі, і дев'ятьох поранених - троє чоловіків, 63 років і двоє по 49, і шестеро жінок - наймолодшій 28 років, найстаршій 77.

Обстріл Антонівки

Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, вдень стало відомо, що окупанти вдарили авіабомбою по селищу Антонівка.

Згідно з останніми даними, було відомо про вісім поранених у результаті атаки.

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Херсон Авіаудари Війна Росії проти України
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