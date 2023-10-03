Авиаудар по Антоновке: в МВД показали фото и видео последствий

Российские оккупанты сегодня, 3 октября, ударили авиабомбой по поселку Антоновка Херсонской области. Появились фото и видео последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram и начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram .

Как отметили в ведомстве, из-за вражеского удара по жилому кварталу пригорода Херсона было разрушено семь зданий, под завалами оказались люди.

"Спасатели извлекли из-под завалов двух человек, один человек был без признаков жизни. Ликвидирован пожар, возникший в жилом доме и хозяйственном здании после попадания", - уточняют в МВД.

Фото: разбор завалов в Антоновке (t.me/mvs_ukraine)

Как отметил Мрочко, всего известно об одном погибшем мужчине, который находился в момент атаки в собственном гараже, и девяти раненых - трое мужчин, 63 лет и двое по 49, и шестеро женщин - младшей 28 лет, старшей 77.

Обстрел Антоновки

Напомним, сегодня, 3 октября, днем стало известно, что оккупанты ударили авиабомбой по поселку Антоновка.

Согласно последним данным, было известно о восьми раненых в результате атаки.