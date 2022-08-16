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Авиация ВСУ на юге ударила по двум опорным пунктам и районам скопления оккупантов

Фото: авиация ВСУ на юге ударила по двум опорным пунктам и районам скопления оккупантов (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

Воздушные силы Украины на юге ударили по двум опорным пунктам и районам скопления техники и оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Оперативного командования "Юг".

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в рамках выполнения огневых задач уничтожили 23 россиян, 152-х мм гаубицу, 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

В Сухом Ставке уничтожен вражеский пункт снабжения боеприпасами.

В течение дня при поддержке артиллерий и авиации враг пытался провести штурмовые действия по улучшению своего тактического положения в направлении Новогригоровки и Белогорки. Не имея успеха на суше, по позициям ВСУ оккупант продолжал применять авиацию. Однако 14 атак оказались безрезультатными, отмечают в ОК.

"Продолжая обстреливать населенные пункты в тыловых районах, враг ударил "Ураганом" по Великой Костромке и Николаеву, а из тяжелой артиллерии типа "Пион" обстрелян Марганец. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, украинские военные поразили четвертый и последний мост в Херсонской области, который россияне использовали для переброски техники на правобережную часть.

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Херсонская область