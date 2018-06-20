Авіація Ізраїлю атакувала 3 військових об'єкта ХАМАС у секторі Газа

Атака стала реакцією на запуск повітряних куль з вибухівкою з боку сектора Газа

Авіація Ізраїлю атакувала три військові об'єкта сектора Газа у відповідь на запуск з Гази повітряних куль і зміїв з вибуховими речовинами. Про це інформують сили оборони Ізраїлю в Twitter.

"Раніше сьогодні ввечері, у середу, 20 червня, ізраїльські винищувачі націлилися на три військовi об'єкта у складі ХАМАС в південній частині сектора Газf", - йдеться в повідомленні.

Атака стала реакцією на повторний запуск запальних повітряних зміїв і повітряних куль з доданими до них вибуховими пристроями з сектора Газу на територію Ізраїлю.

Після атаки ізраїльських винищувачів в відповідь з території сектора Газа було запущено п'ять ракет.

The strike was conducted in response to the repeated launching of incendiary kites and balloons with explosive devices attached to them from the Gaza Strip into Israeli territory — IDF (@IDFSpokesperson) June 19, 2018

Нагадаємо, раніше на кордоні сектора Газа в результаті вибуху загинув палестинець.