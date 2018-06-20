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Інтерв'ю

Авіація Ізраїлю атакувала 3 військових об'єкта ХАМАС у секторі Газа

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 03:49
Фото: військові Ізраїлю (idfblog.com)
Фото: військові Ізраїлю (idfblog.com)

Атака стала реакцією на запуск повітряних куль з вибухівкою з боку сектора Газа

Авіація Ізраїлю атакувала три військові об'єкта сектора Газа у відповідь на запуск з Гази повітряних куль і зміїв з вибуховими речовинами. Про це інформують сили оборони Ізраїлю в Twitter.

"Раніше сьогодні ввечері, у середу, 20 червня, ізраїльські винищувачі націлилися на три військовi об'єкта у складі ХАМАС в південній частині сектора Газf", - йдеться в повідомленні.

Атака стала реакцією на повторний запуск запальних повітряних зміїв і повітряних куль з доданими до них вибуховими пристроями з сектора Газу на територію Ізраїлю.

Після атаки ізраїльських винищувачів в відповідь з території сектора Газа було запущено п'ять ракет.

Нагадаємо, раніше на кордоні сектора Газа в результаті вибуху загинув палестинець.

Україна та Ізраїль узгодили готовність Угоди про вільну торгівлю На кордоні сектора Газа в результаті вибуху загинув палестинець, - Армія оборони Ізраїлю
Теги публікації: Сектор Газа, ХАМАС, Ізраїль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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