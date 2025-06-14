Авіатроща в Індії: стало відомо про важливий крок у розслідуванні

Слідчі знайшли бортовий самописець на місці катастрофи літака Boeing 787 авіакомпанії Air India. Це допоможе з'ясувати причину трагедії, внаслідок якої загинуло понад 300 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Times .

"Чорну скриньку" було витягнуто з даху поруч із місцем аварії літака. Бюро з розслідування авіаційних подій Індії розпочало його дослідження.

За словами міністра цивільної авіації Рама Мохана Наїду Кінджарапу, вилучення бортового самописця знаменує собою важливий крок у розслідуванні. Дослідження пристрою, якщо той перебуває в хорошому стані, дасть змогу попередньо визначити ймовірну причину аварії.

Консультант із безпеки польотів Джефф Гуццетті заявив, що експерти зможуть озвучити відповіді про причини трагедії вже наступного тижня.

За його словами, слідчі перевірять, чи були закрилки встановлені правильно, чи втратив двигун потужність, чи спрацьовували сигнали тривоги в кабіні пілотів і чи правильно екіпаж літака ввів інформацію про температуру ззовні, кількість пального і пасажирів. Він пояснив, що помилки під час введення даних можуть призвести до неправильного встановлення закрилків.

На тлі триваючого розслідування регулятор цивільної авіації Індії наказав авіакомпанії Air India провести додаткові перевірки літаків Boeing 787-8 і 787-9 Dreamliners, які оснащено двигунами General Electric GEnx.